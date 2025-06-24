新地屯門NOVOLAND 3A期開價　首批108伙、折實入場三球有找！

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND第3A期今日（24日）公布首張價單，涉及108伙，戶型涵蓋開放式至三房。該盤入場單位為第2座3樓D室，實用面積259平方呎，屬開放式戶，折實售價299.88萬元，呎價11,578元。



該盤同時推出漸進式供款及利率計劃，提供第一按揭貸款，開放式單位不論樓價，第一年每月基本供款為5,000元，而一房戶的第一年每月基本供款為7,000元，首年免息。



開放式戶折實最平299.88萬

NOVO LAND第3A期首張價單中，入場單位為Dragor第2座3樓D室，實用面積259平方呎，開放式間隔，價單定價352.8萬元，折實售價299.88萬元，呎價11,578元。至於最平一房戶則為Dragor第1座3樓G室，實用面積306平方呎，價單定價440.8萬元，折實售價374.68萬元，呎價12,244元。

三房折實最平608萬

面積較大的兩房及三房方面，如第1座3樓Ｄ室兩房戶，實用面積383平方呎，價單定價532.6萬元，折實售價452.71萬元，呎價11,820元；三房最平為第2座3樓B室，實用面積544平方呎，價單定價715.3萬元，折實售價608萬元，呎價11,176元。

漸進式供款首年免息 開放式戶月供5000元

屯門兆康NOVO LAND第3A期同時續推漸進式供款及利率計劃，提供第一按揭貸款，開放式單位不論樓價，第一年每月基本供款為5,000元，而一房戶的第一年每月基本供款為7,000元，首年免息。

不過踏入第2年，開放式單位及一房戶每月基本供款分別升至7,000及8,000元，利率則為H（利率上限為P-3.25%=2.00%），其後第3年的每月基本供款，分別進一步升至9,000及10,000元，利率則調整為H+0.5%（利率上限為P-2.5%=2.75%）。

第6年開放式戶月供升至1.5萬

至於去到第6年，每月基本供款已跳升至1.5萬及1.6萬元，利率高達H+2.0%（利率上限為P-0.25%=5.00%）。而第7年及其後，則根據當時的利率、貸款餘額及餘下期數計算，利率則調整為H+2.5%（利率上限為P+0.5%=5.75%）。

NOVO LAND第3B期154伙 折實均價11,598元

參考NOVO LAND第3B期，2024年6月公布首批154伙價單，折實均價11,598元，開放式單位折實售298.77萬元。

另外NOVO LAND第1A期，2022年7月公布首批165伙價單，折實均價13,188元，開放式單位折實售329.7萬元；另第1B期2022年8月推首批160伙，折實均價為13,998元，開放式單位折實售341.27萬元。

至於，第2A期2023年5月推首批186伙，折實均價為13,598元，開放式單位折實售334.73萬元；第2B期2023年2月推首批146伙，折實均價為13,288元，一房單位折實售425.51萬元。

↓↓第2座18樓A1單位↓↓

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