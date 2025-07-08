西營盤東邊街九號加推39伙　一房售價509.6萬起　較首批貴6%

由萬麗（香港）發展、佳兆業資本「代建代管代售」位於西營盤住宅項目「東邊街九號」，自周六公布首張價單後，最新再公佈第2號價單，加推39伙單位，折實售價約509.6萬至約1,194.46萬元，呎價介乎20,466至24,476元，折實平均呎價21,962元。是次價單整體呎價較首批貴約6%，不過發展商解釋皆因今批單位樓層較高。



第2號價單提供39伙，戶型涵蓋一房及兩房，實用面積由249至508平方呎。售價介乎566.22萬至1,327.18萬元，呎價由22,740至27,196元，扣除最高樓價10%折扣優惠，折實售價約509.6萬至約1,194.46萬元，折合呎價介乎20,466至24,476元。

而整批的折實平均呎價為21,962元，較首張價單的20,696元高出約6%。另外，項目已落實於本周五率先以招標方式發售6個特色單位。

撇除樓層因素屬原價加推

萬麗 (香港) 有限公司執行董事楊樹楠表示，是次加推單位的售價較首批單位略高，主要由於今次推出單位屬樓層較高的一批單位，分佈於物業12樓至26樓。若撇除樓層因素，屬原價加推。

↓↓東邊街九號示範單位↓↓

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項目提供76伙 最細227呎連平台戶

「東邊街九號」全盤涉及76伙，戶型涵蓋開放式至兩房,實用面積由227平方呎至508平方呎。標準樓層一梯4伙，共用兩部升降機。

項目最細一伙為5樓D室，實用面積227平方呎，連54平方呎平台，屬開放式戶，單位以開放式廚房分隔客廳及飯廳。另最大一伙為6至17樓A室，實用面積508平方呎，屬大一房間隔並設雙門出入，採開放式廚房設計。