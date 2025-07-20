大角咀君匯港三房895萬沽 持貨13年業主賺1球半 升值兩成
撰文：李健民
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大角咀地區錄得二手樓成交，區內君匯港三房間隔，最近以895萬易手成交，原業主持貨約13年，帳面獲利達147萬元，物業升值兩成。據了解，新買家因位置方便而入市該單位。
利嘉閣地產聯席董事徐錦榮稱，該單位爲5座中層C室，實用面積約541平方呎，屬三房間隔。原業主最初開價940萬元，經議價後最終以895萬元易手成交，實用呎價爲16,543元。
位置方便吸引入市 原業主賺147萬
徐錦榮指，該新買家爲本地客，因鍾情屋苑配套齊全，附近有天橋可直達奧運站及附近商場，加上單位亦間隔實用，可觀望海景，便決定買入該單位。
根據匯豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約843萬及919萬元，即最新成交價較兩間銀行估價高出約6.17%及低約2.61%，與市價相若。原業主於2012年以約748萬元買入單位，持貨達13年，經轉手後帳面獲利147萬元，物業升值20%。
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