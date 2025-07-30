灣仔33 KENNEDY RD首批30伙、均呎2.92萬　一房入場費828萬

由太古前「大班」簡基富主理的The Development Studio（TDS）及富合置業發展的灣仔半山住宅項目堅尼地道33號（33 KENNEDY RD）今日（30日）公布首張價單，涉及30伙，平均呎價29,200元，並無提供任何折扣優惠。首張價單入場價820萬元起，呎價23,000元起。



首張價單涉30伙 最貴一伙逾3500萬

首張價單涉及30伙，涵蓋一房、兩房及三房單位間隔，實用面積介乎360平方呎至1,033平方呎，售價由828萬元至3,507.2萬元，呎價23,000至33,952元，無提供任何折扣優惠，僅提供「100 日付款計劃」予準買家選用。

首張價單入場單位為6樓North單位，實用面積360平方呎，屬一房間隔，售價為828萬元，呎價2.3萬元。另外首批最貴一伙為23樓South單位，實用面積1,033平方呎，屬三房間隔，售價為3,507.2萬元，呎價33,952元。

TDS簡基富： HIBOR低水、有利樓市

TDS主席簡基富表示，項目早前已接受VIP預約參觀，將視乎未來市場走勢，而決定推售步伐。觀乎近期香港銀行同業拆息( HIBOR )處於偏低水平，將對樓市有利好作用。

TDS主席簡基富。

TDS主席簡基富（左二）

定價反映市況

TDS投資部主管鄭冠麒形容，此定價反映市況，以及在同區堅尼地道缺乏新供應的情況下，認為項目定價克制。對於啟德新盤混戰，他指由於地段及賣點不同，故對項目銷情有信心。

鄭冠麒補充，項目開放預約至今錄得約3,000組客人預約參觀，包括換樓客、投資客及內地客。項目即日起正式開放示範單位並即時收票。

全盤71伙 戶型提供一房至三房間隔

該盤戶型提供一房至三房間隔，共提供71伙，69伙為標準分層單位，戶型涵蓋一房至三戶。其中一房實用面積360平方呎；兩房實用面積663平方呎；三房實用面積1,033平方呎。餘下2伙為頂層連平台複式戶，實用面積為1,276及1,562平方呎，各連49及218平方呎。