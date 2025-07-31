灣仔半山33 KENNEDY RD示位曝光　紐約豪宅為靈感、望跑馬地景觀

由太古前「大班」簡基富主理的The Development Studio（TDS）及富合置業發展的灣仔半山住宅項目堅尼地道33號（33 KENNEDY RD），今（30日）開放3伙現樓裝修連傢俬單位，及3伙交樓標準單位予傳媒參觀，分別涉及一房至三房戶型。



紐約豪宅為靈感 外望跑馬地及渣甸山

最大一伙裝修連傢俬示位為20樓SOUTH室，實用面積1,033平方呎，屬三房間隔。單位以紐約豪宅為靈感，當中客飯廳採長方形設計，設有大落地玻璃窗，引光入室，並外望跑馬地及渣甸山城市景。為隱私考慮，主睡房位於單位最深處，配色以柔和大地色系為主，搭配木紋地板與淺色家具。主睡房同樣設落地玻璃窗，外望寶雲山景觀。

至於主人房浴室，選用天然石紋瓷磚鋪陳牆身與地台，並設懸浮式洗手盆櫃，配合柔光燈帶與收納層架，同時配備獨立玻璃淋浴間與一體式浴缸。

↓↓20樓SOUTH室↓↓

+ 5

以米白與淺木色為主調 廚房家電齊備

另一伙連裝修示位為20樓EAST室，實用面積663平方呎，屬兩房間隔。單位整體設計以米白與淺木色為主調，客飯廳採長方形設計，同樣連接大玻璃窗及轉角玻璃幕牆，外望東半山山巒景。客飯廳設米白色布藝組合沙發搭配橄欖綠與卡其色靠墊，以及圓形餐桌搭配米色餐椅與現代吊燈。

廚房為現代簡約風格，設U形工作檯面，並齊備一系列德國家電設備。而廚櫃採柔霧灰調面板與深灰石紋檯面。另外，主睡房樓高3.15 米，空間寬敞，能容納雙人床、床頭櫃及嵌入式衣櫃，同時保留充裕的活動空間。

↓↓20樓EAST室↓↓

+ 3

開放式廚房採一字型布局設計

最後一伙連裝修示位為20樓NORTH室，實用面積360平方呎，屬一房間隔，全屋鋪設淺木紋地板，牆身採用柔和米白色調。單位屬開放式廚房設計，採用一字型布局，設木紋飾面廚櫃與不鏽鋼掛架，配備嵌入式洗衣乾衣機、嵌入式蒸焗爐及嵌入式雪櫃連冰箱等。

開放式廚房與客飯廳相連，而客飯廳外連 30 平方呎露台，外望灣仔都會景。另外，睡房放置雙人床後仍可三邊落床，並設圓形餐桌配以皮面餐椅，及米白色布藝沙發搭配金屬茶几。

↓↓20樓NORTH室↓↓

+ 2

另開放3伙清水交樓標準單位

發展商另開放3伙交樓標準單位，分別爲19樓NORTH室、EAST室及SOUTH室，涵蓋一至三房間隔。單位皆採木紋瓷磚，搭配米色牆身及深淺米色或啡色櫃面，廚房基本用具齊備。

↓↓19樓SOUTH室↓↓

+ 7

↓↓19樓EAST室↓↓

+ 6

↓↓19樓NORTH室↓↓

灣仔半山33 KENNEDY RD全盤71伙

該盤戶型提供一房至三房間隔，共提供71伙，69伙為標準分層單位，戶型涵蓋一房至三戶。其中一房實用面積360平方呎；兩房實用面積663平方呎；三房實用面積1,033平方呎。餘下2伙為頂層連平台複式戶，實用面積為1,276及1,562平方呎，各連49及218平方呎。