富豪．山峯大手客「一客三食」1.21億買3伙　滶晨II單日再沽5伙

百利保（0617）及富豪酒店（0078）沙田九肚麗坪路23號「富豪．山峯」連沽4伙，吸金逾1.54億元。當中有買家「一客三食」，擲1.21億元買三伙自用。另黃竹坑滶晨II單日再沽5伙，吸金7665萬元。



逾1.54億沽富豪．山峯4伙 大手客1.21億買三伙自用

是次4伙成交為第1座9樓B單位、第5座的9樓A單位和B單位以及第5座10樓B單位，屬四房兩套至四房四套間隔，實用面積由1,612平方呎至2,023平方呎不等。

當中有大手買家擲逾1.21億元買三伙自用，成交價由3,498.2萬元至4,853.7萬元，呎價約由21,701元至23,993元不等，成交期爲180日。

至於最後一宗成交為第5座10樓B單位，以3,357.4萬元沽出，呎價20,828元，有一個住宅車位的認購權，成交期同爲180日。

沙田「富豪．山峯」。

滶晨II 單日再沽5伙 套現7665萬

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨II 單日再沽5伙，套現7,665萬元。當第2座23樓P1單位，以招標形式售出，實用面積778平方呎，屬三房套及工作間連洗手間間隔，以2264萬元沽出，呎價29,100元。

同系夥遠東發展（0035）發展，位於啟德跑道區柏蔚森亦以742.1萬元第1座19樓G單位，實用面積395平方呎，屬兩房間隔 ，望維港海景，呎價18,787元。

太子道西233號三房套1943萬招標沽

新地（0016）及會德豐地產合作發展的何文田現樓項目太子道西233號，亦以1,943萬元招標形式沽8樓E單位，實用面積884平方呎，屬三房套及工作間連洗手間間隔，呎價21,980元。項目現已累售40伙，套現逾8.83億元。