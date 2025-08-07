灣仔33 KENNEDY RD周日首賣30伙　最貴一伙逾3500萬　明日截飛

由太古前「大班」簡基富主理的The Development Studio（TDS）及富合置業發展的灣仔半山住宅項目堅尼地道33號（33 KENNEDY RD），落實本周日（10日）展開首輪銷售，盡推首張價單30伙，入場價828萬元起，明日（8日）截止認購登記。



首輪銷售30伙 最貴一伙逾3500萬

首輪銷售盡推首張價單30伙，涵蓋一房、兩房及三房單位間隔，實用面積介乎360平方呎至1,033平方呎，售價由828萬元至3,507.2萬元，呎價23,000至33,952元，無提供任何折扣優惠，僅提供「100 日付款計劃」予準買家選用。

首張價單入場單位為6樓North單位，實用面積360平方呎，屬一房間隔，售價為828萬元，呎價2.3萬元。另外首批最貴一伙為23樓South單位，實用面積1,033平方呎，屬三房間隔，售價為3,507.2萬元，呎價33,952元。

首輪銷售分為A1、A2、A3、A4及B組五個時段揀樓，當中A組為大手及三房單位組別，而B組為購買一個單位的買家。

TDS主席簡基富。

全盤71伙 戶型提供一房至三房間隔

該盤戶型提供一房至三房間隔，共提供71伙，69伙為標準分層單位，戶型涵蓋一房至三戶。其中一房實用面積360平方呎；兩房實用面積663平方呎；三房實用面積1,033平方呎。餘下2伙為頂層連平台複式戶，實用面積為1,276及1,562平方呎，各連49及218平方呎。