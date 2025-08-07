湯文亮子女420萬蝕沽車位予施清流　早前1.38億承接陽明山莊豪宅

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，近日再度以蝕本價售出旗下物業資產。集團持有的灣仔新銀集團中心兩個車位，日前合共以420萬元沽出，較兩年前購入時的總價440萬元，虧損20萬元，跌幅約4.6%。



新買家為湯文亮的朋友施清流，其於今年四月亦曾以1.38億元購入湯文亮位於陽明山莊的自住大宅。



今次出售的物業為灣仔新銀集團中心4樓60及61號車位，於上月底各以210萬元成交，總價420萬元。賣方分別爲紀惠集團湯文亮的女兒湯振玲（Jacqueline）及兒子湯振傑（Jonathan），他們於2023年9月分別以每個220萬元購入上述車位，合共斥資440萬元。換言之，二人持貨約兩年，最終帳面虧損20萬元或約4.6%離場。

湯文亮子女二人持有上述車位約兩年，最終帳面虧損20萬元或約4.6%離場。（資料圖片）

好友施清流購入 曾1.38億買湯自住陽明山莊大宅

值得留意的是，新買家是以公司名義入市，分別爲亞太威有限公司（ASIA PACIFIC INC LIMITED）及萬得投資有限公司（EARN MEGA INVESTMENT LIMITED）。兩間公司的董事分別爲湯文亮的朋友施清流，及施清流的太太徐俊美。而施清流旗下另一公司同樣位於灣仔新銀集團中心。

據悉，施清流旗下另一家公司同樣位於灣仔新銀集團中心。此外，施清流於今年4月亦斥1.38億元承接湯文亮自用的陽明山莊頂層相連大平層單位，呎價約29,896元。

施清流為政界人士

據了解，施清流活躍於政界，現任全國政協委員及香港福建社團聯會主席，並為香港隆誠（國際）集團有限公司董事長。

香港福建社團聯會主席施清流。（梁鵬威攝）