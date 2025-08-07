泛海洪水橋滙都廣場招租　暫錄5舖位租出、呎租最貴50元

泛海國際（0129）旗下洪水橋新盤滙都的基座零售部分「滙都廣場」進行招租，新有獲大型特色餐飲品牌及健身中心落實承租，而正在招租的商舖面積由200至6,000平方呎不等，全數為臨街商店。



據市場消息指，滙都廣場亦至少租出5個舖位，面積由264至1,024平方呎，租金由1.188萬元至5.12萬元，呎租45元至50元。



舖位可用作零售及服務行業

泛海國際集團執行董事關堡林表示，正在進行招租的舖位提供來去水、電力及煤氣等，配置齊備，可供各零售及服務行業，例如醫務中心、診所、家品店、寵物專門店，以至特色餐飲，如日式料理、主題餐廳、咖啡室等。

逾九成滙都買家完成交付單位

至於住宅部分，滙都分兩期發展合共1,025伙，早前已悉數售出，套現近50億元，項目在6月底取得滿意紙後隨即安排買家陸續收樓，至今已有逾九成單位完成交付。