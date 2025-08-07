元朗YOHO TOWN業主一個原因　10個月590萬沽兩房　扣使費由賺變蝕

二手市場疲弱，元朗YOHO TOWN有兩房業主為換樓，以590萬元沽出單位，持貨持貨10個月轉手帳面升值10萬元，惟扣使費料實際倒輸近15萬元離場。



中原地產區域營業經理王勤學表示，是次成交為元朗YOHO TOWN 5座高層D室，實用面積433平方呎，屬兩房間隔，外望樓景。原業主為換樓，在今年7月以630萬元叫價放盤，最終要減價40萬元至590萬元沽出，呎價13,626元，屬今年屋苑兩房單位次高價。

10個月帳升1.7% 扣使費倒輸15萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為569萬元，而恒生估價則為592萬元。即最新成交價在估價範圍內。至於同類成交單位為1座高層G室，實用面積433平方呎，於5月以570萬元沽出

據知，原業主於2024年8月以580萬元買入單位，持貨約10個月，是次轉手帳面獲利10萬元，單位升值1.7%。如扣除包括代理佣金11.7萬元及13.05萬元稅務等費用，料實際倒輸近15萬元。