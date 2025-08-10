上車客斥437萬即睇即買元朗尚悅兩房 上手持貨13年、帳賺22萬
撰文：李煥好
出版：更新：
二手成交持續。元朗尚悅一伙兩房單位，新近以437萬元沽出，呎價約9,864元。原業主早於2012年斥415萬元買入，持貨13年帳賺22萬元或約5.3%。
美聯區域經理翟安暉表示，上述成交單位為尚悅8座低層H室，實用面積443平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主開價450萬元放盤，獲一名上車客垂青。該買家曾比較各區不同樓盤，於參觀該單位後即決定入市。雙方議價後，業主願意減價13萬元或約3%，以437萬元沽出單位，呎價約9,865元。
↓↓尚悅8座低層H室↓↓
高估價最多4%成交 持貨13年帳賺22萬
另據銀行網上估值，中銀網上估價為418萬元，而恒生估價為433萬元，即該單位最新成交價較估價略高約1%至4.5%。
翻查資料，原業主早於2012年12月以415萬元一手買入，持貨13年轉手，帳賺22萬元離場，單位期間升值約5.3%。
CCL報137.19點 按周跌1.19% 分析：跌幅創去年9月後新高居屋業主升級私樓 506萬買屯門海翠花園600呎兩房 呎價8309元屯門海珠路住宅地今截標 高力：招標反應符合預期前律政司司長鄭若驊丈夫2396.4萬購滶晨三房 四月曾買西貢別墅