上車客斥437萬即睇即買元朗尚悅兩房　上手持貨13年、帳賺22萬

二手成交持續。元朗尚悅一伙兩房單位，新近以437萬元沽出，呎價約9,864元。原業主早於2012年斥415萬元買入，持貨13年帳賺22萬元或約5.3%。



美聯區域經理翟安暉表示，上述成交單位為尚悅8座低層H室，實用面積443平方呎，屬兩房間隔。據悉，業主開價450萬元放盤，獲一名上車客垂青。該買家曾比較各區不同樓盤，於參觀該單位後即決定入市。雙方議價後，業主願意減價13萬元或約3%，以437萬元沽出單位，呎價約9,865元。

↓↓尚悅8座低層H室↓↓

高估價最多4%成交 持貨13年帳賺22萬

另據銀行網上估值，中銀網上估價為418萬元，而恒生估價為433萬元，即該單位最新成交價較估價略高約1%至4.5%。

翻查資料，原業主早於2012年12月以415萬元一手買入，持貨13年轉手，帳賺22萬元離場，單位期間升值約5.3%。