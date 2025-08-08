CCL報137.19點　按周跌1.19%　分析：跌幅創去年9月後新高

中原城市領先指數CCL最新報137.19點，按周跌1.19%，跌幅為2024年9月初後，以來最大，是18日恒生指數再度升穿24,800點，創近3年半收市新高當周市況。CCL連升2周後回軟，因為有買家搶先吸納筍盤拖累，但指數仍連續3周企穩137點以上。樓市氣氛正面，拆息持續低企，港股企穩25,000點上下，有新盤高價推盤，加上9月美國減息預期升溫等利好因素出現，估計短期CCL反覆上試年初139.25點高位，現時相差2.06點或1.5%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，自5月起拆息回落，樓價見底微升，CCL近10周七升三跌，較今年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升1.50%，2025年樓價暫時累跌0.33%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升1.71%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升0.98%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.30%。

CCL Mass按周跌1.29%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報138.73點，按周跌1.29%。CCL(中小型單位)報137.37點，按周跌1.25%。CCL Mass及CCL(中小型單位)單周跌幅均為2024年9月初後(47周)以來最大，並齊終止2周連升。CCL(大型單位)報136.29點，按周跌0.82%，連跌2周共1.61%。

四區三跌一升 新界東按周升0.78%

本周四區樓價三跌一升，上周三升一跌。港島CCL_Mass報134.03點，按周跌3.12%，跌幅為今年3月初後(21周)以來最大，終止4周連升。新界西CCL_Mass報125.12點，按周跌2.12%，跌幅為今年2月中後(24周)以來最大，結束2周連升。九龍CCL_Mass報138.69點，按周跌0.55%，結束3周連升，但指數仍為2024年8月初後的52周次高。新界東CCL_Mass報153.23點，按周升0.78%。

2025年八大樓價指數計，CCL累跌0.33%，CCL Mass升0.43%，CCL(中小型單位)升0.27%，CCL(大型單位)跌3.24%，港島跌3.28%，九龍升3.65%，新界東升3.27%，新界西跌2.52%。