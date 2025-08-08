居屋業主升級私樓　506萬買屯門海翠花園600呎兩房　呎價8309元

二手交投持續增多，部分業主加快換樓步伐。屯門海翠花園一伙兩房單位最新以506萬元沽出，呎價為8,309元。原業主早於1999年購入單位，帳面獲利336萬元離場，單位升值2倍。



祥益地產區域董事黃慶德表示，該單位為海翠花園4座高層A室，實用面積609平方呎，兩房間隔。據悉，新買家為區内業主，日前沽出自住居屋後隨即於屯門物色單位，在參觀上述單位後因鍾情單位較原住所更加寬敞，且睡房可望開揚海景，決定由居屋升級換私樓。最終經議價以506萬承接單位自用，呎價為8,309元。

造價較近期同類略高4.5%

代理指，是次單位成交符合市價。屋苑鄰座一伙同類單位於上月曾以483萬元沽出，即是次單位造價較近期同類高出約4.5%。

原業主於1999年以約170萬購入單位，持貨26年是次轉手帳面獲利約336萬元，單位期内升值約2倍。