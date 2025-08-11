收租王永倫腰斬價2.36億放售美銀　佐敦彌敦道兩幢舊樓市值逾8億

「收租王」永倫集團再度放售旗下物業，包括金鐘美國銀行中心13樓全層，叫價2.36億元，較8年前買入價4.65億元，帳面大幅低約2.29億元或近五成。



世邦魏理仕表示，上述放售物業為佐敦彌敦道315號及317至321號全幢，以及美國銀行中心13樓全層。物業將以招標形式出售，截止日期為9月25日。

美國銀行中心全層2017年買入價4.65億

其中美國銀行中心13樓全層，物業建築面積約13,880 平方呎，以現狀形式部份連租約及部份交吉出售，意向價為約2.36億元，折合呎價約17,000元，稍低於該廈近年成交呎價範圍約1.8萬至2.1萬元。上述美國銀行中心13樓由永倫在2017年以4.65億元購入。

美國銀行中心13樓外望景觀。

至於另一項為佐敦彌敦道315號及317至321號兩幢相連全幢物業，現樓的市場估值約8.18億元。兩幢相連物業總樓面面積逾110,000平方呎，為市場提供一個大型改裝或重建投資機遇。

彌敦道315號是一幢12層高的商住大廈，設有地舖、寫字樓及住宅單位，總樓面面積約24,338平方呎，改裝靈活，適合快速翻新和運營。而彌敦道317至321號 則是一幢12層高的商業及酒店大廈，現樓設有地舖、賓館、娛樂場所及酒店，總樓面面積約87,228平方呎。

可重建銀座式商廈、酒店、甲廈 涉15萬呎

世邦魏理仕表示，該物業受惠於政府近期「城中學舍計劃」的政策支持，允許現有商廈改裝為學生宿舍，無需進行繁複的規劃審批，並可通過簡單翻新將部分樓層分間為宿舍房間，統一打造全幢大型學生宿舍。

此外，兩項物業地盤可重建為總樓面面積達約153,045平方呎的新型商業建築，適用於銀座式零售、酒店或甲級寫字樓用途。以市場估值約8.18億港元計算，地價每平方呎僅約5,345元。

永倫集團