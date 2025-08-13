奇怪蝕讓？有人出高價業主竟然唔賣　全．城滙兩房齊傢俬765萬沽

二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主，惟荃灣出現一宗奇怪蝕讓個案。荃灣全．城滙有兩房連開廚單位，平均每日逾10組客人睇樓，最終業主最終以765萬元蝕讓沽出。



代理指，原業主在答應沽出後，即使再遇其他準買家出高價仍不為所動，更加決定將全屋傢俬一併留下，讓買家可以即買即住，可謂「一諾千金」。



荃灣全．城滙兩房連開廚765萬沽

中原地產分行首席分區營業經理丘漢偉表示，是次成交為荃灣全．城滙5座中層B室成交，實用面積429平方呎，屬兩房連開放式廚房單位，裝修典雅。原業主以780萬元叫價放盤，隨市況回暖單位近日睇樓量增多，平均每日逾10組客人睇樓，最終單位以765萬元沽出，呎價17,832元。

↓↓全．城滙5座中層B室↓↓

+ 2

其他準買家出高價 誠信業主竟不為所動

至於新買家為上車客，過去數月四出睇樓，因鍾情上述屋苑細兩房，見上址裝修典雅睇樓後即洽購。業主見買家誠意十足，決定將全屋傢俬一併留下，讓買家可以即買即住。即使洽購期間有其他準買家出價稍高出5萬元，但業主仍不為所動並無反價，仍決定將單位沽予原先的上車客。

2021年初買入價885萬

至於，原業主於2021年初以885萬元買入單位，持貨約4年，是次轉手帳面蝕讓120萬元，單位期內貶值13.6%。