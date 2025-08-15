施永青：投地消極供應減少下樓價回穩　倡放寬借貸、寬減印花稅

中原投資旗下首個學生宿舍項目尖沙咀「一步居·117」今日（15日）正式開幕，中原創人施永青及王文彥均有到場。其中施永青就樓市方面發表意見，他認為樓價將見底回穩，另建議政府應恢復逆周期樓市措施，在市場疲弱就應該推出一些有關房地產的「甜招」。



發展商投地消極 未來供應持續減少

施永青認為，發展商投地較為消極，未來供應會持續減少，加上利息下跌，買家供樓負擔大減，資金將會重新流向房地產市場，樓價見底回穩。另外他認為，未來美國的利息走向都會是總統特朗普「話事」對於聯署局，是利好樓市的因素。

中原創人施永青。

市場疲弱應推樓市「甜招」

對於即將公佈的施政報告，他建議政府應恢復逆周期樓市措施。以前樓市炙熱推出「辣招」很合理，但現時市場疲弱就應該推出一些「甜招」，例如放寬借貸及寬減印花稅等，減低買樓的負擔及令業主的財富升值，從而令市民的消費能力上升。

他認為香港現時最大的問題，是市民認為自己的財富蒸發，收緊消費。所以只要扭轉這件事，香港的情勢會好轉。

中原投資旗下首個學生宿舍項目尖沙咀「一步居·117」今日（15日）正式開幕宿舍共提供67伙，涉121個宿位，最平月租6335元起。

↓↓尖沙咀「一步居·117」↓↓