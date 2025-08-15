施永青：投地消極供應減少下樓價回穩 倡放寬借貸、寬減印花稅
撰文：李明珠
出版：更新：
中原投資旗下首個學生宿舍項目尖沙咀「一步居·117」今日（15日）正式開幕，中原創人施永青及王文彥均有到場。其中施永青就樓市方面發表意見，他認為樓價將見底回穩，另建議政府應恢復逆周期樓市措施，在市場疲弱就應該推出一些有關房地產的「甜招」。
發展商投地消極 未來供應持續減少
施永青認為，發展商投地較為消極，未來供應會持續減少，加上利息下跌，買家供樓負擔大減，資金將會重新流向房地產市場，樓價見底回穩。另外他認為，未來美國的利息走向都會是總統特朗普「話事」對於聯署局，是利好樓市的因素。
市場疲弱應推樓市「甜招」
對於即將公佈的施政報告，他建議政府應恢復逆周期樓市措施。以前樓市炙熱推出「辣招」很合理，但現時市場疲弱就應該推出一些「甜招」，例如放寬借貸及寬減印花稅等，減低買樓的負擔及令業主的財富升值，從而令市民的消費能力上升。
他認為香港現時最大的問題，是市民認為自己的財富蒸發，收緊消費。所以只要扭轉這件事，香港的情勢會好轉。
中原投資旗下首個學生宿舍項目尖沙咀「一步居·117」今日（15日）正式開幕宿舍共提供67伙，涉121個宿位，最平月租6335元起。
↓↓尖沙咀「一步居·117」↓↓
+3
中原首個學生宿舍「一步居·117」預租98% 施永青：不靠樓宇炒賣中原投資1.94億買美國學生公寓 擬斥千萬翻新 回報料6至8厘中原投資1.8億購尖沙咀珀薈酒店 將改為學生公寓、提供150個床位市傳中原投資1.8億購珀薈酒店 施永青：僅中介角色、詳情需保密中原投資海外學生公寓、賺近四成 兩原因擬攻港兼投資2000個床位