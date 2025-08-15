CCL報138.63點　按周升1.05%　分析：樓價走勢好轉、市場憧憬減息

中原城市領先指數CCL最新報138.63點，按周升1.05%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL近四周波幅明顯增大，上下約1%左右，顯示樓價走勢出現轉變，指數正逐步擺脫早前135到136點低位，近4周處於137到138點水平。



隨著股市造好，拆息低企，銀行相繼推按揭優惠搶客，市場憧憬9月減息等利好因素刺激，短期樓價反覆向上微升，CCL邁向今年初139.25點高位，現時相差0.62點或0.45%。



CCL近11周八升三跌

楊明儀指，自5月起拆息回落，樓價見底微升，CCL近11周八升三跌，較今年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升2.57%，今年樓價暫時累升0.72%。指數較2025年3月財案前134.89點低位升2.77%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升2.04%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.55%。

8月12日中美同意再延長徵關稅暫緩期90天，13日金管局11度承接港元沽盤，累接1,165.94億港元，恒指重上25,000點以上收市，14日中小型銀行推出全新H按低息方案，15日啟德維港‧灣畔1B期臨海門首輪價單發售62伙，美俄元首在阿拉斯加會晤，16日大埔上然3期次輪銷售共139伙，對本地二手樓價的影響將於2025年9月初公佈的CCL才開始反映。

中原城市領先指數CCL最新報138.63點，按周升1.05%。（中原數據）

CCL Mass按周升1.34%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報140.59點，按周升1.34%，指數創2024年8月初後的53周新高。CCL(中小型單位)報139.08點，按周升1.24%。CCL Mass及CCL(中小型單位)指數上周齊跌逾1%，今周齊回升，走勢反覆向上微升。CCL(大型單位)報136.25點，按周微跌0.03%，連跌3周共1.64%。

四區樓價二升二跌 港島區反彈

四區樓價二升二跌，走勢各自反覆。港島CCL_Mass報140.91點，按周升5.13%，升幅為2019年6月底後(319周)以來最大，指數上周急挫超過3%，今周反彈，創今年1月中後的30周新高。新界西CCL_Mass報126.79點，按周升1.33%，升幅為2024年11月初後(40周)以來最大，指數上周跌逾2%今周回升。九龍CCL_Mass報138.24點，按周跌0.32%，連跌2周共0.87%。新界東CCL_Mass報152.69點，按周跌0.35%。

2025年八大樓價指數計，CCL累升0.72%，CCL Mass升1.78%，CCL(中小型單位)升1.52%，CCL(大型單位)跌3.27%，港島升1.69%，九龍升3.31%，新界東升2.90%，新界西跌1.22%。