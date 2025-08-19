新都城三房「蝕讓價」放盤！教師睇樓2次擲680萬入市　高估價近8%

二手市場表示疲弱，將軍澳新都城有三房戶以680萬元沽出，上手持貨至今7年，單位造價雖高於網上銀行估價最多近8%，但帳面仍要輸逾兩成離場，至於買家為一名教師。



新都城三房蝕讓放盤

美聯物業分行高級分區營業經理林健偉表示，是次成交為將軍澳新都城二期9座低層A室，實用面積約538平方呎，屬三房間隔，座向東南，單位最初以720萬元「蝕讓價」叫價放盤，議價後減價40萬元或約5.5%，終以680萬元沽出，呎價約12,639元。

至於新買家為一名教師，鍾情屋苑生活設施完善，加上單位附企理裝修，故睇樓2次即決定承接單位。

將軍澳新都城。（資料圖片）

高估價最多近8%

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為633萬元，而恒生估價則為630萬元。即最新成交價較估價高7.4至7.9%。

據知，原業主於2018年8月以865萬元購入上述物業，持貨約7年，是次轉手帳蝕約185萬元，或約21.4%。