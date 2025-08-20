磁帶大王陳秉志沽貨　恒地系香港小輪2.6億購荃灣大鴻輝中心舖

舖位價格由高位大幅回落，部分發展商趁機吸納投資。屬於恒地系旗下的香港小輪（0050）最新公布，以現金代價2.6億元連租約收購大鴻輝（荃灣）中心地下多個商舖及標牌區。該批物業目前的租金及特許權收入涉約每月122萬元，按收購價計算租金回報率達5.6厘。至於該批舖位原業主為近年陷入財困的磁帶大王陳秉志。



每月收租122萬 回報5.6厘

涉及物業位於荃灣眾安街55號大鴻輝（荃灣）中心地下A區的多個商舖及標牌區，總樓面面積約為12,720平方呎。香港小輪最新宣佈以現金代價2.6億元收購該批物業，代價將由集團內部資源撥付。

而物業目前的每月租金及特許權收入約122萬元，按收購價計算，年度總租金回報率約為5.6%。

集團計劃作長綫投資收租

香港小輪表示，集團計劃在完成後持有該物業作投資用途，以收取租金及特許權收入。 收購事項符合集團的策略，並代表集團現有物業投資業務之擴展。考慮到該物業在荃灣的位置優越且已有租約及特許權，董事會認為收購事項可為本集團帶來租金收入，並增強其收入基礎。

大鴻輝(荃灣)中心

原業主為磁帶大王陳秉志

據公告資料，上述一籃子舖位原業主為民熹國際投資有限公司，其公司董事及股東均為資深投資者磁帶大王陳秉志。

是次成交舖位包括大鴻輝（荃灣）中心地下G1至20號舖，建築面積約7,517平方呎，以成交價2.6億元計算，平均呎價34,588元，該批舖位由多名租客承租，包括珠寶店、電訊公司等。

陳秉志早年全幢買入再作轉售、拆售

據了解，陳秉志早於2012年5月，向英皇集團購入上述全幢商廈（前稱英皇娛樂廣場），其後2012年6月大鴻輝興業以逾6億元購入荃灣英皇娛樂廣場一籃子物業，包括地庫2層、及1至3樓共5層（不包括地舖），並取得該廈命名權，其後該廈改名為大鴻輝（荃灣）中心。陳秉志及後再將餘下樓層物業逐層拆售。