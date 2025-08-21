10年前「呼吸Plan」入市　 麥長青446萬沽環海．東岸　僅升值4.5%

近期樓市走勢稍為回暖，有藝人趁機沽貨。藝人麥長青（麥包）新近以約446萬元沽出「劏房之城」紅磡環海‧東岸一伙一房戶，持貨約10年，帳面升值19.2萬元或4.5%。



上述成交為環海．東岸1C座低層戶，實用面積310平方呎，採一房間隔，在8月份以446萬元沽出，成交呎價14,387元。

2015年斥426.8萬贈太太收租

單位原業主為麥長青及其太太林孜，早於2015年9月份以426.8萬元買入上述單位。

藝人麥長青（麥包）。（梁鵬威攝）

麥長青早年透露採用「呼吸plan」入市

當時麥長青透露自己過去一直沒有儲蓄到首期，而樓盤發展商九建（0034）則為該樓盤買家提供「呼吸plan」高成數按揭，因此他選用相關按揭計劃入市。他當時又指，買樓當作儲錢，「娶老婆時承諾送車送樓，因此送畀老婆收租。」