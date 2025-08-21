佳寶賣盤後「太子女」再沽貨　林凱欣蝕3成再賣海日灣、輸1700萬

近期本地連鎖食品零售批發商佳寶食品超級市場，已賣盤予內地電商巨頭京東（9618）。而佳寶創辦人林曉毅的女兒林凱欣再次沽貨套現，新近以2,150萬元沽出大埔海日灣一伙三房單位，呎價約15,248元。她自7年前一手買入該單位，帳蝕929.85萬元，樓價貶值三成。合計林凱欣近期所沽的兩伙大埔海日灣單位，帳面蝕讓合共1,681.39萬元。



涉及單位為海日灣A1座同層B室，實用面積1,410平方呎，屬三房套間隔。該單位新近以2,150萬元沽出，呎價約15,248元。

資料顯示，業主姓名為林凱欣（Keira），與佳寶創辦人林曉毅的女兒同名，料為同一人。其於2019年斥3079.85萬元一手購入上述單位，持貨6年轉手，帳蝕929.85萬元，樓價期內貶值30%。

曾抵押予京東子公司借貸 金額未透露

值得留意的是，林凱欣於沽貨前曾將該伙單位抵押予京東旗下公司借貸。最新一項按揭記錄顯示，上月中京東集團旗下一間子公司（JINGDONG E-COMMERCE（TRADE）HONG KONG CORPORATION LIMITED）為她承造按揭貸款，惟按揭金額未有顯示。

同層另一單位蝕21%沽 至今共蝕1681.39萬

另外，林凱欣於本月初亦沽出海日灣另一伙單位，位於A1座高層A室，實用面積1,597平方呎，採四房間隔。單位以2,800萬元沽出，呎價約17,533元，持貨約7年帳蝕752萬元或21%。若計入最新成交，林凱欣所持有兩伙海日灣單位，帳面共蝕1,681.39萬元。

海日灣（資料圖片）

京東完成收購佳寶

京東（9618）日前於官方微信公眾號，證實完成對佳寶超級市場的收購。有消息人士指，此次成交涉資約40億元購入七成股權，將分批交付交易金。另外，京東集團正式成立創新零售—佳寶業務部，並委任佳寶創始人林曉毅，擔任該業務部負責人。