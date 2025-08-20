地產代理高層都睇錯市　筲箕灣香島三房1760萬沽　樓價蝕走660萬

樓價連年下跌，即使熟悉市道的地產代理亦難逃蝕錢命運。筲箕灣香島一伙三房單位，最新以1,760萬元成交，呎價約16,682元。據悉，原業主為中原地產一名高級資深營業董事，其於7年前買入單位，帳面勁蝕660.3萬元或27.3%。



資料顯示，上述成交單位為香島5座高層B室，實用面積1,055平方呎，屬三房間隔，座向東南。該單位最新以1,760萬元沽出，呎價約16,682元。放盤相片可見，單位狀態新凈，空間闊落，附企理裝修。

參考銀行網上估價，恒生網上估價為1,613萬元，而中銀估價為1,631萬元，即該單位最新成交價較估價賣貴約7.9%至9.1%。

↓↓香島5座高層B室↓↓

地產代理高層去貨 7年帳蝕約660.3萬

據瞭解，原業主為中原地產其中一名高級資深營業董事，於2018年2月底以聯名方式斥約2,420.3萬元一手買入單位，當時呎價約22,941元。

換言之，該名代理高層持貨近7年，帳面大幅蝕走約660.3萬元，樓價貶值約27.3%。