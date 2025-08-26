啟德跑道區首個銀主盤出沒！一房低估價4成吸客 破產業主恐蝕52%
撰文：李明珠
出版：更新：
啟德跑道區出現首宗銀主盤個案，單位遭沒收後低價推出拍賣場放售。啟德新盤維港1號一伙兩房單位最新開價595萬元推拍，呎價約13,371元。原業主於2021年高位一手購入單位，其後淪為銀主盤，現開拍價較買入價大幅度低約637.3萬元，若以開拍價沽出，樓價將會大幅貶值52%。
環亞拍賣表示，該單位為維港1號第2A座33樓F室，實用面積445平方呎，兩房連開放式厨房間隔。單位屬銀主盤，銀主原於今年初時叫價900萬元放售單位，呎價約20,225元，惟一直未獲承接。直至近日銀主再將單位重新推出拍賣場，最新開價595萬元，折合呎價約13,371元。可見單位於8個月内大幅劈價305萬元或34%。
圖片可見，單位室内非常新淨，保留了發展商的原裝裝修並部分家具，狀態幾乎等同全新。
↓↓維港1號第2A座33樓F室↓↓
單位低銀行估價近四成
資料顯示，是次單位為屋苑首個銀主盤，同時為啟德跑道區内首個放售的銀主盤。根據中銀網上銀行估價顯示，單位估值為951萬元，即開拍價較估價大幅折讓37%。
業主2021年買入後破產、開拍價勁蝕逾5成
據悉，原業主於2021年7月以1,232.3萬元一手購入單位，其後向銀行承造按揭，同時採取發展商提供的備用二按貸款，但其後於2024年正式遭頒布破產令。最終單位因業主破產斷供而淪為銀主盤。最新開拍價較當年買入價低出637.3萬元，4年間樓價大幅貶值約52%。
