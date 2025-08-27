嘉華天后新盤「嘉居·天后」錄千宗查詢　料定價貼市、擬季內開售

嘉華國際（0173）旗下天后英皇道33號新盤嘉居·天后，今日（27日）公布項目最新部署，將於短期內推首張價單，最快季內開售。



最快季內開售 定價參考港島新盤

嘉華營銷及市場策劃總經理（香港地產）朱美儀表示，項目於上周上載樓書後，接獲逾一千宗查詢，以查詢三房戶及家庭客為主，由於項目鄰近大學，亦不乏家長客查詢。項目部署短期內上載首張價單，定價將參考港島同區新盤，及考慮項目鐵路配套和戶型開則等因素貼市而定，最快季內開售。

後市方面，朱美儀指，下月發佈新一份施政報告，加上市場憧憬美聯儲減息，料樓市將迎來新一波爆發力，預計樓價有5%上升空間。

全港首個AI宣傳片

另外，發展商今日亦發佈 AI 技術製作的項目宣傳片，此為透過人工智慧技術打造香港首個 AI 生成的住宅項目宣傳片，帶出綠色生活及可持續發展的重要性。