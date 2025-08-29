市區鐵路盤又輸錢！南昌站匯璽一房732萬沽 七年樓價慘瀉近3成
撰文：李煥好
出版：更新：
本港住宅樓價指數連升4個月，但近年於高位買入的業主仍需蝕錢。南昌站匯璽一伙一房海景單位，新近以732萬元成交，呎價約20,504元。原業主持貨近7年，帳蝕279萬元或約27.6%。另外，屋苑本月內錄得13宗蝕錢個案，蝕幅由6%至29%。
利嘉閣地產聯席董事徐錦榮表示，上述成交單位為匯璽5B座高層A室，實用面積約357方呎，屬一房間隔，外望海景。據悉，新買家為本地客，認為屋苑直達港鐵站而且交通方便，基座商場生活配套齊全，加上單位間隔合用兼享海景，於是洽購自用或長線收租。業主原開價760萬元，議價後減約28萬元至732萬元成交，呎價約20,504元。
持貨近7年 樓價蝕走279萬
據悉，原業主於2018年以約1,011萬元買入單位，持貨近7年，現沽出帳蝕279萬元，樓價期內瀉約27.6%。翻查資料，屋苑月初至今錄得13宗二手蝕讓個案，蝕幅介乎6%至29%。
