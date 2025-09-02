青衣新居屋都淪銀主盤！新裝兩房開價僅118萬　5年樓價蒸發三成

銀主盤蔓延至資助房屋。青衣綠置居青富苑一伙兩房單位，最新開價118萬元（未補地價）推拍，呎價4,155元。原業主於2020年一手買入單位後，近期遭銀主沒收，現推拍價較買入價帳面低出46萬元，樓價貶值近3成。



該單位為青富苑A座高層32室，實用面積約284平方呎，兩房間隔，遠望可見到部分維港海景。單位屬銀主盤，最新開價於118萬元未補地價推出拍賣，折合呎價呎價4,155元。

圖片可見，單位裝修新淨企理，料原業主買入後已進行全屋裝修。

↓↓青富苑A座高層32室↓↓

原業主2020年一手買入、開拍價低買入價近3成

資料顯示，屋苑為房委會的綠表置居計劃屋苑，於2023年3月落成。目前屋苑只錄得2宗二手成交，分別為一房及開放式戶型，成交呎價由6,093元至8,105元。即是次拍賣呎價較二手市價低出32%至49%。

原業主於2020年以逾164萬元未補地價向房委會一手買入，其後淪為銀主盤並遭拍賣放售。是次開價較當時買入價低出約46萬元，樓價於5年間貶值28%。