屯門靚裝海景三房838萬沽　呎價僅7065元　業主斥資50萬全屋翻新

二手成交持續，買家加快入市步伐。屯門掃管笏帝濤灣一伙三房單位，最新以838萬元沽出，呎價僅7,065元。原業主早於2009年買入單位，帳面獲利298萬元離場，單位升值超過5成。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，單位為帝濤灣浪琴軒第3座高層A室，實用面積1,186平方呎，三房套房連工人房間隔，外望全海景。原業主最初叫價860萬元放盤，近日獲新買家洽詢。

據悉，新買家為同區租客，眼見租金不斷上升，發現供樓成本平過租樓，而屋苑設施合適，最終決定議價以838萬元承接，折合呎價7065元。

↓↓帝濤灣浪琴軒第3座高層A室↓↓

原業主2017年斥50萬翻新

代理指，是次單位屬市價成交。不過單位内裝修雅致，原業主於曾於2017年斥資50萬元全屋翻新，狀態新淨。

原業主於2009年9月以540萬元買入，持貨至今16年，是次沽貨帳面獲利298萬，單位期内升值55.1%。