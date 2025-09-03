「鬼月」仍百無禁忌　本地客1.15萬租淘大花園凶宅　較市價慳兩成

時值民間俗稱「鬼月」的農曆七月，但暑假租務市場供不應求，部分租客不忌諱承租事故單位。九龍灣淘大花園一伙兩房單位近日以月租1.15萬元租出，呎租約32元。由於該單位曾於2000年發生藏屍案，租金較市價低逾兩成。

市場消息指，該單位為淘大花園O座中層戶。實用面積356平方呎，屬兩房間隔，外望城市景。單位最新由本地租客斥1.15萬元承租，呎租約32元。

25年前發生扼頸命案

據瞭解，該事故單位曾於2000年5月發生一宗尼龍袋藏屍案，一名新移民婦人向丈夫坦承婚外情，遭丈夫在屋內扼頸致死。兇手其後將屍體裝入尼龍袋，當作垃圾棄置，最終被清潔女工發現並報警。

該單位為淘大花園O座中層01室。實用面積356平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

租金低市價逾兩成　回報約4.6厘

代理透露，租客知悉單位背景但不介意。目前市場上同類型兩房單位租金約1.5萬元，相比之下，該單位租金低於市價約23.3%。而業主於2017年以300萬元購入單位，租金回報約4.6厘。

九龍灣淘大花園。（資料圖片）
