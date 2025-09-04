持貨十載僅升8萬！粉嶺碧湖花園兩房408萬易手　樓價跑輸通脹

市場普遍預期美聯儲即將減息，帶動部分買家加快入市。粉嶺碧湖花園一伙兩房單位最新以408萬元成交，呎價約10,200元。原業主持貨十年，帳面僅賺8萬元。



美聯物業分行區域經理吳偉文表示，上述成交單位為碧湖花園5座中層G室，實用面積400平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位早前開價420萬元，吸引在區內覓盤多時的買家洽購。該買家認為單位開價合理，加上預期美國9月減息已迫在眉睫，最終成功議價12萬元，以408萬元承接，呎價約10,200元。

同類單位價挫近一成 持貨10年僅微利

參考屋苑過往同類型成交，對上一宗涉及同座低層G室，面積間隔相同，於2023年9月初以450萬元沽出，呎價11,250元。換言之，同類型單位於兩年間造價下跌約9.3%。

資料顯示，原業主2015年2月以400萬元購入，持貨逾10年，最終僅錄得約8萬元的帳面升幅。