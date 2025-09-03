啓歷學校進駐九龍灣甲廈　「太豐匯」出租率升至近七成

香港英國國際學校啓歷學校（Kellett School）今日（3日）與太盟投資集團（PAG）及豐樹集團（Mapletree）簽訂租務協議，承租兩者合資持有的九龍灣甲級寫字樓項目「太豐匯」兩層基座商舖，以擴展現有九龍灣校舍。是次租務個案為香港今年以來第三大商舖租務成交。



啓歷學校此次承租「太豐匯」一樓及二樓全層，涉及樓面面積約45,272平方呎。新校舍啓歷預計將於明年8月投入運作（有待教育局批准），將打造成全新專屬的第六學級中心（Sixth Form Centre），可容納240名學生，並將透過行人天橋連接現有九龍灣校舍。第六學級中心將採用大學式設計，配備12間課室、高規格的自修和協作學習空間及社交區域。

太盟投資集團租賃總監譚成耀表示，期待未來與啓歷學校攜手合作。豐樹集團北亞區高級副總裁陳靜雯表示，隨著啓歷學校加入太豐匯的優質租戶行列，對該廈出租率將會持續提升充滿信心。

新校舍採大學式設計

啓歷學校校長Paul Tough表示，非常期待於太豐匯開設全新的第六學級中心。新校舍將採用大學式設計，專為第12及13年級學生而設，從而協助他們順利過渡至大學階段，並培養更高的自主能力與獨立性。

仲量聯行研究部資料顯示，若以樓面面積計算，是次交易為香港今年第三大的商舖租務成交。值得注意的是，今年首三大的商舖成交均由國際學校承租，為歷年少見，反映香港對國際學校的需求增加，不少教育機構均積極擴充，對大面積商舖的需求上升，料此趨勢將會持續。

「太豐匯」今年錄得多宗寫字樓及商舖成交，現已累計租出約145,000平方呎。所有租客均為同區租戶，遷入該廈以提升辦公室質素。截至今年8月底，「太豐匯」的整體出租率已提升至近七成。