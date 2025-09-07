為子女返學再近啲　廿四孝父母專登換樓　斥1680萬購柏景灣三房

子女上學便利成為不少家長選擇物業的重要考量。奧運站柏景灣一伙三房單位最新以1,680萬元沽出，呎價19,811元。買家為外區家庭客，因子女即將入讀區內學校，為免跨區上學帶來不便，遂決定換樓。原業主持貨16年，帳面獲利820萬元或約95.4%。



美聯物業首席聯席區域經理潘鎮煒表示，上述成交單位為柏景灣8座低層B室，實用面積約848平方呎，屬三房間隔。據悉，單位當初以1,770萬元放盤，放盤不足兩個月，其後減價90萬元，最終以1,680萬元易手，呎價約19,811元。

家長跨區換樓 16年間樓價升820萬

代理透露，買家為一對父母，因子女將入讀區內學校，為免孩子上學路途遙遠而跨區換樓。這對家長此前已多次睇樓，比較區內不同物業，最終心儀上述單位交通方便，並且外望開揚海景，故睇樓數次後決定入市自住。

翻查資料，原業主於2009年10月以約860萬元購入上述單位，持貨16年帳面獲利820萬，升值幅度約95.3%。