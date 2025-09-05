馬鞍山星漣海四房雙套1600萬蝕沽　上手8年慘輸近5球離場

二手樓市續以蝕讓為主。馬鞍山星漣海四房單位以1,600萬元蝕沽，呎價12,442元。業主持貨8年，帳面勁蝕494萬元，單位期內貶值約23.6%。



星漣海四房雙套1600萬沽

中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交計馬鞍山星漣海2B座中層H室，實用面積1,286平方呎，屬四房連雙套房及工人房間隔，經議價後以1,600萬元沽出，呎價12,442元。至於，新買家為換樓客，見單位價錢合理，間隔合用，即決定入市單位自用。

據知，原業主於2017年以2,094萬元購入單位，持貨8年，是次轉手帳面蝕約494萬元離場，單位期內貶值約23.6%。

馬鞍山星漣海。

星漣海今年最勁一宗輸45%

如連同是次成交，星漣海年初至今最少錄9宗二手蝕讓離場，當中蝕幅由6%至45%不等。最勁一宗為第2A座低層D室、四房，單位實用面積1,111平方呎，在2025年8月以1,175萬元沽出，原業主持貨7年轉手輸45%。