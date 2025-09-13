樓市加甜無望？施政報告前地產商急推盤　春江鴨一廂情願｜燈神

新一份施政報告9月17日就會出爐，本港樓價的表現雖然有微升跡象，但仍然是較2021年高位累跌近三成，各大地產界人士當然就希望政府可以再出手救市。就連人稱「堅叔」、地產建設商會執行委員會主席梁志堅，近日亦出聲希望政府可以「加甜」，將目前400萬元以下物業繳交100元印花稅的政策，放寬至樓價上限600萬元物業，又建議放寬投資移民來港的投資額度。



施政報告措施很大程度上影響樓市發展方向，日前就有傳政府無意實行上述地產商的建議。不過燈神留意到，過去8月及9月上旬，一手新盤市場顯得相當熱鬧，在短短一個半月內，已經先後有至少5個全新盤推出部署或者已經進行銷售。當中包括有柴灣海德園、土瓜灣壹沐、啟德維港‧灣畔、西半山the MVP，以及大埔上然第三期。



雖然唔知政府會否順應地建會的建議再出手救市，但係呢班發展商似乎都想「博一博」有「加甜」利好政策出台，下周三就知今次「春江鴨」有冇料到，定係純粹一班發展商一廂情願。



恒地Lam哥力Sell壹沐 請前名校副校長分享、出席藝術活動

過去一個月最積極推盤的發展商，一定要數恒地（0012），超過大半年未有推出新盤的恒地一部「揸盤人」、人稱Lam哥的林達民，由8月底開始已經積極部署土瓜灣道住宅項目壹沐。自8月26日起舉辦新盤命名新聞發佈會後，已經連續兩星期舉辦不同類型、大大細細的新聞發佈會。

除了一般的介紹項目精選單位的新聞發佈會外，Lam哥為力Sell壹沐校網，更加請了資深升學專家兼前喇沙書院副校長趙榮德來介紹，同時又親身出席牛棚藝術村嘅活動推銷壹沐的藝術元素，Lam哥做到咁都算係出盡力賣樓。

土瓜灣道住宅項目壹沐。

一日做晒開盤前「三件大事」

最值得留意的是，Lam哥為了賣樓竟然又再故技重施！在9月3日一口氣公佈壹沐樓書、示範單位、首張價單，做足晒開盤前「三件大事」，與一般推售新盤「唧牙膏」手法相當不同。

點解燈神會話Lam哥故技重施呢，因為睇返2024年2月政府宣佈為樓市撤辣的前夕，Lam哥同樣在一日內公布長沙灣新盤Belgravia Place的樓書、示範單位、首張價單。

去年初撤辣後Belgravia Place搶閘賣樓開紅盤

當時更加有小道消息指，Lam哥咁趕急推盤皆因佢地公司一位超級高層收到一個好消息，所以加快整個推盤進度。最終Belgravia Place在首輪賣138伙，截收超過4,330票，超額認購逾30倍，更是首輪4小時內全數沽清，當時排隊人龍迫爆售樓廠門口走廊位置，最後成功為恒地套現超過7億元。

落實施政報告前賣樓

見到Lam哥今次急急腳推盤，燈神心諗唔通Lam哥又收到好消息，知道政府又有機會出手救市？不過，今次同上次有不同的地方是，上次是在公布好消息後先展開首輪銷售，但今次Lam哥竟然打算在下周三施政報告前就賣樓，又先後兩度加推兩張價單共122伙，更加在嚟緊星期日展開首輪銷售賣148伙。點解要在施政報告前賣樓，其用意又何在，燈神實在想不通。

Belgravia Place首輪4小時內全數沽清，成功為恒地套現超過7億元。

英皇the MVP招標14伙 信心十足推近3000呎樓王招標

市場上亦非只有個別發展商加快推盤，連近期陷入財困風波的英皇國際（0163），過去一星期亦高調舉行新盤記者會，在5日內已經先後為西半山般咸道28號住宅項目the MVP命名、上載樓書、開放示範單位，更加公布在呢個星期六以招標形式賣14個單位，可以睇得出佢地的推銷部署與恒地十分相似。

睇返拎出來招標的單位，當中有一個全盤最大，實用面積2,990平方呎的五房連儲物室單位，屬於30樓A室，單位更設有2,308平方呎天台及內置樓梯上落，另設室外游泳池，屬於「樓王」級別。

今次英皇竟然咁有信心第一轉就已經拎全盤最貴重單位招標，做法有別於一般只拎普通單位招標，燈神都不得不佩服佢地的勇氣。

邀金像獎影后、宅男女神出席新盤活動 賺盡曝光率

另外，英皇國際亦積極邀請英皇娛樂藝人出席新盤活動，當中包括金像獎影后衛詩雅為the MVP的命名儀式，更加在一日內上載項目樓書。再請有「宅男女神」之稱的海兒拍攝項目宣傳片，務求利用明星效應增加項目曝光率，睇得出英皇為了增加樓盤曝光亦搏到盡。

英皇娛樂藝人兼金像獎影后衛詩雅（左）

英皇娛樂藝人兼宅男女神海兒（右三）

「減辣、撤辣、加甜」唔WORK? 樓市21個月插逾一成

施政報告一日未公佈，一日都唔知政府會否順應市場聲音「加甜救市」。若果真係應發展商要求，推出放寬100元印花稅的政策，擴展至樓價上限600萬元物業等救市措拖，當然可以即時增加交投。

不過，燈神睇返政府由2023年11月宣佈減辣開始到而家都已經超過一年的時間，當時中原城市領先指數CCL在2023年11月份時報153.59點，直至今年8月中原城市領先指數 CCL最新報137.1點，樓價在21個月內先後經歷「減辣、撤辣、加甜」的救市政策下，表現仍然下跌超過10%，似乎這些的救市政策力量有限。

至於，今次各大發展商衝出來的做法係超前部署，還是趁市旺加快散貨呢，燈神就唔胡亂猜測啦，佢地「咩葫蘆賣咩藥」亦只能講句拭目以待。