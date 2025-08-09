細佬唔肯搬！阿哥狠心18萬平賣太子半層樓　執雞或賺33厘租｜燈神

俗語有話「親兄弟明算賬」，人同人之間嘅錢銀來往一定要計得清楚，就算係親兄弟都係咁話。不過計得清楚就唔代表唔傷感情嘅，始終錢財有時真係太大誘惑，容易令人失去理智。就好似燈神最近喺拍賣場見到太子一個唐樓單位，竟然開價18萬推出拍賣，呎價700蚊都唔使，而背後原來隱藏住一對兄弟反目成仇嘅故事。



燈神最近喺拍賣場見到太子砵蘭街442A號，一個位處高層嘅唐樓單位，實用面積274平方呎。業主開價18萬放售半份業權，以全屋計呎價僅約656元，連700元都唔使。就算係講緊半份業權，如果以半間屋137平方呎計算，呎價都只係1,314元，平過公屋至少兩至三倍。

↓↓砵蘭街442A號舊唐樓↓↓

弟弟不願意搬出單位、哥哥決定放售半份業權

雖然唐樓要行8層樓梯係辛苦啲啫，但都無理由咁唔值錢㗎？燈神八卦之下就問問代理係咩原因。代理就透露，原來呢個單位係由兩兄弟共同持有，兩個人喺早年夾份一人一半買咗個單位，之後就一直比細佬喺入面住。

直至近期阿哥就唔知咩原因，突然想要細佬交返個單位出嚟，細佬個方面又堅持唔肯搬，兩個人拗嚟拗去都傾唔掂數。

最後阿哥嬲嬲地，就決定一於「你不仁，我不義」，既然你唔肯搬走，咁唯有決定直接賣咗屬於自己個半層樓，套現返啲錢出嚟，大家一拍兩散咁話。

整個單位市值200萬、哥哥寧蝕六成開價推拍

代理仲話，宜家賣緊嘅只係半份業權，因為細佬住緊又唔肯比人入屋參觀睇樓，但其實成個單位正常市價係值成200萬咁多，可見今次嘅開價18萬真係有好大嘅折讓。資料顯示，兩兄弟原本喺2013年共同以90萬買入單位，每人一半即45萬元。而阿哥宜家開價18萬推拍，即較當年買入價低出27萬，蝕幅高達6成。

所以睇怕阿哥以呢個價錢攞出嚟拍賣，好大機會都係為啖氣㗎啦。燈神睇返大廈近年嘅二手成交記錄，對上一次已經要追溯至2022年，一伙位處今次單位對落2層嘅同類單位當時以272萬沽出，考慮埋樓層同整體樓價回落，單位目前市價200萬的確係一個好合理嘅價錢。

一伙位處今次單位對落2層嘅同類單位於2022年時以272萬沽出

有機會月收5000元租、租金回報高達33厘

而且單位鄰近太子地鐵站，市值租金約10,000元左右。代理教路，買家買完之後持有半份業權，就可以申請單位租值證明並要求住戶繳交返市值嘅租金，所以即使細佬唔肯搬走都有權收返佢租。

燈神計一計數，如果按返半份業權計算，每月都仲可以收返市值一半即5,000蚊租，一年就收6萬蚊租；以開價18萬計三年時間就已經回到本，租金回報高達33厘！

單位鄰近太子地鐵站，市值租金約10,000元咗右。

「凶宅大王」伍冠流喜愛投資碎契樓

其實呢啲業權唔齊全嘅「碎契樓」有投資潛力都唔係咩新聞㗎啦，好似著名投資者「凶宅大王」伍冠流都係碎契樓嘅愛好者。伍冠流以前接受訪問指，佢由2010年開始接觸碎契樓，因為單位嘅價錢一般較市價低逾四至五成，入市成本低。佢更喺2014年斥約500萬元連掃5伙碎契單位，當時已經持有超過7個同類型嘅物業。佢解釋，碎契樓屬長遠投資，就算短期內未能透過轉手獲利，長遠收租嘅利益都可以好可觀。

伍冠流。(余俊亮攝)

出租單位需與同其他業權人商議、若未能達成共識要「打官司」

不過又唔好咁開心住，始終投資涉及風險，有拍賣專家都提醒燈神，由於碎契樓嘅業權分散，如果買入單位後想收租其實要同其他業權人商議，睇下對方願唔願意遷出並共同出租物業。如果新買家同業權人未能達成共識，或者需要「打官司」。

專家舉例話，過去曾有資深投資者買入碎契樓打算收租，不過就同正在單位居住嘅老人家未能達成共識，但最終法官判決老人家可繼續居住單位，令投資者嘅統一業權大計未能達成。所以佢建議買家可以在拍賣前，先同業主商討共同收租或收購餘下業權嘅可行性，先好喺拍賣場正式出價。

單位不設樓契、買家需FULL PAY買入

而且今次單位不設樓契，屬「無契樓」，買家好難向銀行承做按揭，需要有FULL PAY嘅準備。

雖然燈神都覺得單位回報幾吸引，但聽完背後個故事之後都好希望呢兩兄弟可以坐低好好傾下，話曬「一世人兩兄弟」，無謂為咗啖氣搞到兩敗俱傷啦。