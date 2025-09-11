新世界九龍城瑧博首批50伙、均價16988元　一房終極折扣價347.8萬

新世界（0017）旗下九龍城衙前塱道住宅項目瑧博，今日（11日）公佈首張價單，首批提供50伙，折實平均呎價16,988元，戶型涵蓋一房至三房，實用面積252至580平方呎，入場費為377.8萬元。而瑧博首批折實平均呎價16,988元，較今年2月份推出的同區新盤南首首批（折實平均呎價17,388元），略低2.3%。



值得留意的是，發展商為照顧家庭客及投資客需求，推特殊置業優惠，如買家選購三房再額外加購一房單位，可獲減30萬元。換言之，入場一房單位在便用完該優惠後，終極折扣價為347.8萬元。



首張價單50伙 涵蓋一至三房

首張價單50伙，戶型涵蓋一房至三房，當中包括18伙三房、14伙兩房、18伙一房，價單定價472.3萬至1,305.1萬元，價單呎價18,742元至23,851元，折實售價377.8萬元至 1,044萬元，折實呎價14,992元至19,081元。

入場單位為3樓F室，實用面積252平方呎，扣除20%折扣後，折實售價377.8萬元，呎價14,992元。

入場一房377.8萬起 周六開放示位及收票

當中入場單位為3樓F室，實用面積252平方呎，扣除20%折扣後，折實售價377.8萬元，呎價14,992元。另外，精選兩房為3樓D室，實用面積335平方呎，折實售價555.7萬元，呎價16,588元。至於精選三房為3樓E室，實用面積580平方呎，折實售價899.7萬元，呎價15,512元。

何家欣形容是次開價為「九龍城飛躍價」，因為是次定價比起近期同區新盤的成交價有至少兩成折讓，相信會吸引許多買家入市。而且第二批單位亦絕對有提價空間。項目將於星期六開放示範單位並接受認購登記。

買三房加購一房減30萬 入場一房終極折扣347.8萬

發展商表示，為了照顧家庭客及投資客的需求，是次項目推出特殊置業優惠「三房一條龍優惠」，凡購買一伙三房單位加購一伙任意單位，買家可額外獲30萬元售價折扣，並由買家自由選擇扣減於其中一伙單位。若買家選擇購買2伙三房單位，每間三房單位均可額外獲30萬元售價折扣，合共60萬元。

舉例而言，如果買家購買一伙三房單位加一伙一房單位，假設該一房單位為入場一房單位，原先折實售價為377.8萬元，呎價14,992元。扣除30萬元折扣後，即折實售價降至347.8萬元，呎價13,801元。

若採「三房一條龍優惠」 首批一房全數低於400萬、僅百元印花稅

發展商又表示，一房指定住宅物業都可享「瑧博‧三房一條龍」優惠，首批一房全數18伙折實價將低於400萬元，可受惠預算案推出100元印花稅優惠。

新世界發展營業及市務部總監何家欣。

隔離街南首今年2月推出 折實均價17,388元

翻查近年同區新盤的開價情況，對上一個項目為今年2月推出的九龍城南首，位處是次項目毗鄰的街道，首批63伙單位，入場一房409.9萬元，折實平均呎價為17,388元。其次為2023年9月推出的翻新項目文曜，當時首批31伙，入場一房598.8萬元，折實平均呎價為18,488元。

另外為2022年5月開價的九龍城瓏碧，首批推出50伙，入場開放式499.8萬元，折實平均呎價為24,520元。至於2020年推出的雋睿，首批推30伙，入場一房668萬元，平均呎價29,808元。

項目涉120伙 一房至三房

瑧博涉及120伙，其中住宅部分設兩大區域，當中3樓至25樓為MUSE ZONE，層與層之間高度為3.5米，26樓為SKY DELUXE，層與層之間高度為4米。標準樓層一梯6伙，共用兩部升降機。

戶型涵蓋一房至三房，實用面積244至607平方呎，當中一房共39伙，實用面積244至252平方呎； 兩房共38伙，實用面積330至335平方呎；三房共38伙，實用面積580及607平方呎，另設5伙特色單位，實用面積244至607平方呎。

