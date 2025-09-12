換樓客升級　3688萬買東涌昇薈二千呎洋房　造價創東涌歷史次高

豪宅市場交投增多，部分單位創區内記錄。東涌昇薈一幢洋房最新以3,688萬元沽出，呎價14,583元，樓價創全區歷來二手成交次高。原業主於2015年一手買入屋苑2幢洋房，另一伙洋房目前已推出市場放盤，若單位成功以叫價沽出，料帳面合共可獲利493萬元，賺幅約7%。



市場消息表示，該單位為一幢單號洋房，實用面積2,529平方呎，四房間隔，連673平方呎平台、1,482平方呎花園及60平方呎天台。原業主已放盤逾一年，最初叫價4,500萬元，近期獲新買家洽詢。酒席，新買家為同區換樓客，目前正居住在區内一個分層單位，有意購入洋房單位升級換樓。最終換樓客議價以3,688萬元承接單位，折合呎價約14,583元。

造價創同區二手成交次高、較最高紀錄相差11%

代理指，是次單位成交價創東涌區歷年二手造價次高，單位樓價僅次於2021年7月以4,128萬元沽出的同屋苑單號洋房。該洋房實用面積同為2,529平方呎，當時呎價為16,323元。可見是次單位造價較3年前同類高位回落11%。

原業主2015年連掃2伙、現叫價3900萬放售另一伙

原業主於2015年斥資約7,094.7萬元連購兩伙屋苑洋房，目前另一伙洋房正叫價3,900萬元放盤。若洋房成功以叫價沽出，連同是次成交單位，原業主可套現7,588萬元。即持貨10年，帳面可獲利493萬元，較買入價高出7%。