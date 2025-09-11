大坑莊苑兩房690萬沽　業主持貨四年慘蝕26%　刷新屋苑蝕幅記錄

近月樓市交投回升，有投資者趁勢減價蝕讓離場。大坑單幢樓莊苑一伙兩房單位原本叫價868萬元放售，近期樓市利好因素持續下，業主最終願意減價逾兩成至690萬元成交，呎價約16,708元。該業主持貨4年，帳面慘蝕240萬元或26%，創屋苑近年蝕讓幅度新高記錄。



世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，上述成交為莊苑中層B室，實用面積413平方呎，屬兩房單位，向北面海景。據悉，業主原叫價868萬元，期間大幅減幅178萬元或20.5%，終以690萬元成交，呎價約16,708元。

較同類單位價升一成 仍創近年最高蝕幅

參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為高層B室，面積間隔相同，於去年7月中以620萬元沽出，呎價約15,012元。換言之，該屋苑同類單位的造價逾一年間升約11.3%。

翻查資料，原業主於2021年5月以930萬元高價購入單位，持貨短短4年帳面損失240萬元，期間顯著跌價26%。代理補充，該成交更為屋苑近年蝕讓幅度最高的個案。