薄扶林20年樓齡屋苑御海園上樓書！全盤提供36伙　最大洋房6180呎

由華業控股發展，早於2004年已經落成的薄扶林御海園，今日（11日）突擊上載樓書。項目共提供36伙，當中32伙為分層單位，並設有4幢洋房，戶型涵蓋三房至五房。項目預計將於短期内推售餘貨單位。



售樓説明書顯示，項目共提供36伙，由1座住宅大樓及4幢洋房組成，單位戶型涵蓋三房至五房，實用面積由1,099至6,180平方呎。住宅大樓樓高12層，共設32伙分層單位，當中2至6樓為標準樓層，每層設有4伙單位，其餘樓層為特色戶型。項目另設4幢洋房，每幢均設地庫、花園及私人泳池。

最大洋房實用面積6,180平方呎、設花園及平台及地庫

全盤面積最大的單位為洋房A，實用面積6,180平方呎，屬五房間隔，連375平方呎平台、336平方呎天台，3,604平方呎花園，及807平方呎地庫。花園中更設有私人泳池。而全盤最細單位為2至6樓B室，實用面積1,099平方呎，三房間隔。

部分複式戶僅能在單位的第一層門口出入

值得留意的是，項目設有部分複式單位於7樓至8樓及8樓至9樓，但由於中間樓層有其他單位將會獨佔整個電梯大堂，所以位處該數層的複式戶只能透過單位的第一層的門口出入，單位的第二層不設出口。