何文田名鑽累沽52伙吸金近6.7億　短期內招標兩伙連天台特色戶

益兆集團控股（益兆）旗下何文田太子道西住宅名鑽，今日（12日）公布最新銷售部署，將短期以招標方式發售兩伙連天台特色戶，項目至今累積售出52伙，佔全盤65%，成交額近6.7億元。



累沽52伙吸金近6.7億

益兆集團控股銷售及營銷總監黃詩詠表示，名鑽以現樓形式發售，已有大量單位交付入伙，尚餘28伙待沽，當中包括兩伙連天台平台特色單位，考慮短期內以招標方式發售，並參考同區相近戶型新盤成交價。

短期以招標賣兩伙連天台特色戶

至於該兩伙連天台特色戶為四房兩套間隔，實用面積屬1,610平方呎，連1,342平方呎天台及491平方呎平台。另一伙為三房套間隔，實用面積1,083平方呎，連704平方呎天台及314平方呎平台。

益兆集團控股副總裁林浩指，項目開售至今已售出52伙，當中兩房平均成交呎價為21,180元，另三房平均成交呎價為21,167元。

益兆集團控股2023年3.5億完成補地價

據知，項目由益兆集團控股於2020年獨資收購，並於2023年9月以3.5億元完成補地價，每呎補地價為6,072元。地盤面積約11,528平方呎，原屬三層高舊樓，及後獲批以5倍地積比率重建，總樓面約57,642平方呎。