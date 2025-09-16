放寬百元印花稅門檻或落空　中原：400萬細價樓買賣比例或升至4成

新一份施政報告將於周三（17日）發表，市場原期望政府進一步放寬百元印花稅門檻，由400萬元或以下物業，擴大至600萬元或以下的物業，但消息指上述措施或落空。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀估計，細價樓繼續為買家的主要入市目標，2025年400萬元或以下的買賣比例有望推升至四成水平，料將較2021年增加近30個百分點。港九新界三個主要區域之中，九龍區細價樓成交佔比最高，區內買賣超過四成屬低價成交。而今年首8個月油尖旺的細價樓成交宗數最多，是18個區議會分區中唯一一個突破一千宗的區份。



2025年2月財政預算案將100元印花稅門檻放寬至400萬元或以下物業，低價單位迅即成為焦點備受追捧。今年首8個月價值400萬元或以下的二手私人住宅買賣登記錄9,468宗，佔整體登記25,395宗的37%，較2024年33%增加4個百分點。但同期401至500萬元及501至600萬元佔整體的比例卻錄得收縮，各減少2個百分點，分別降至13%及11%。因此600萬元或以下佔整體的比例僅微升1個百分點，由2024年61%升至今年62%，連續2年維持六成左右。

若沒放寬印花稅 400萬樓價格類別比例或升至40%

中原指，如果施政報告沒有新的放寬印花稅政策，相信400萬元或以下的需求會持續增多，將刺激這個價格類別比例有機會由現時的37%再上升至近40%。

另外，400萬元或以下佔600萬元或以下比例亦持續向上，2025年更升至六成，按年增加6個百分點。但401至500萬元及501至600萬元比例卻持續下降，今年錄22%及18%，按年跌2及4個百分點。

400萬或以下成交佔整體比例連升4年

其實樓市自2021年高位調整，樓價持續回落，再加上放寬印花稅，市場購買力明顯集中轉為流向細價樓。400萬元或以下佔整體比例已連升4年，由2021年只有11%，上調至2025年的37%，累升共26個百分點。401至500萬元佔整體比例雖有上升，但升幅不及400萬元或以下，今年錄13%，近4年僅微升3個百分點。而501至600萬元佔整體比例則下降，今年錄11%，近4年累跌3個百分點。由於401至600萬元比例走勢平穩，所以600萬元或以下佔整體比例升幅與400萬元或以下相近，2025年錄62%，比2021年36%，4年累升26個百分點。

細價樓成交宗數最多的地區是油尖旺

2025年首8個月九龍區400萬元或以下二手私樓佔同區整體成交及佔600萬元或以下成交的比例，均是三個區域中最高，錄42%及71%。細價樓成交宗數最多的地區是油尖旺，錄1,153宗，佔同區整體比例亦最高，錄54%。而九龍細價樓成交佔600萬元或以下比例較高為油尖旺及深水埗，同樣錄78%。

港島區400萬元或以下二手私樓佔同區整體成交比例錄32%，是三個區域中最低，但佔600萬元或以下成交比例則錄61%，高於新界區。東區的細價樓成交宗數及佔比均屬港島最高，錄776宗，佔整體36%，佔600萬元或以下64%。

新界區400萬元或以下二手私樓佔同區整體成交比例錄36%，而佔600萬元或以下成交比例則錄54%，明顯低於港九市區。元朗的細價樓成交宗數最多，錄967宗。屯門卻是新界細價樓成交佔比最高的地區，佔整體59%，佔600萬元或以下67%。