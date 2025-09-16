首置客875萬平買全．城滙兩房蝕讓貨　上手接火棒4年、帳蝕兩成

二手市場回暖，有首置買家斥資875萬元買入荃灣全．城滙一伙中層兩房，是次成交價較估價高出最多6%。上手業主4年前以1,073萬元購入單位，今轉手帳蝕讓138萬元或近兩成離場。



利嘉閣地產區域董事譚健偉表示，是次成交為荃灣全．城滙6座中層E室，實用面積約522方呎，屬兩房間隔，望開揚景。

原業主以蝕讓價920萬元，經議價後以875萬元沽出，折合實用面積呎價約16,762元。至於，新買家為首置客，鍾情單位保養簇新，光猛開揚，加上景觀理想，遂決定洽購。

↓↓荃灣全．城滙6座中層E室↓↓

高估價最多6%

參考同類成交單位為6座中層E室，實用面積相同，於2025年7月以870萬元沽出，反映同類中層造價較兩個月前微升5萬元。

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為825萬元，而恒生估價則為873萬元。即最新成交價較估價高最多6%。

持貨4年輸近兩成

據知，原業主於2021年以約1,073萬元購入單位，持貨至今4年，是次轉手帳面蝕讓138萬元，單位期內貶值18.5%。他補充，該屋苑現有約23個單位放盤，入場費由約860萬元起。