內房減磅放售紅磡全幢住宅、市值2億　涉54伙納米樓、最細133呎

內房企業新城發展（1030）持有的紅磡漆咸道北411號住宅項目晉匯，新近委託代理推出放售，市場估值約2億元。該項目全幢批則面積約17,451平方呎，提供54個單位，折合每個單位價值200萬元。



物業於2019年入伙，地盤面積約1,970平方呎，現為一幢21層高的住宅大廈，地下1個商舖，1樓為宿舍共用空間，3至25樓為住宅樓層，設有54個開放式單位，總樓面面積約 17,451平方呎。據了解，該項目每層3伙，一律為開放式戶，實用面積由133至153方呎。

每層3伙開放式戶、實用面積最細133呎

世邦魏理仕香港資本市場部副董事甄梓謙指，政府全面加力擦亮「留學香港」品牌，根據政府數據，2024/25學年全日制專上學生有約192,000名，非本地生有約80,000人，但學年的宿舍單位總數只有約44,000個，考慮到非本地全日制學生報讀人數不斷上升的趨勢，本港專上學生宿位明顯短缺。

甄梓謙又指，物業是市場極為罕有的全幢新式住宅，只需少量翻身可立即投入營運，預料將會吸引不少營運商及對學生宿舍板塊感興趣的投資者出價洽購。