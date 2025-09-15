將軍澳廣場兩房放盤僅8日！同區街坊擲650萬入市　上手15年賺四球

新一份《施政報告》公佈在即，將軍澳廣場有高層兩房放盤8日，即獲同區上車客擲650萬元入市，呎價15,151元。原業主持貨約15年，是次轉手帳面大賺385萬元離場。



放盤8日650萬沽

香港置業分行營業經理鍾月嬌表示，是次成交為將軍澳廣場6座高層H室，實用面積429平方呎，屬兩房間隔，望高層開揚景，設精緻裝修，該單位最初以670萬元叫價放盤，放盤8日以650萬元沽出，呎價15,151元，屬市價。

至於，新買家為區內上車客，僅睇樓2次，因看好後市決定購入自住，最終議價20萬元成交單位。

將軍澳廣場。

15年帳賺385萬

另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為650萬元，而恒生估價則為634萬元。即最新成交價在估價範圍內成交。參考同類成交單位為6座中層H室，實用面積相同，於2025年月以590萬元沽出。

據知，原業主於2010年1月以265萬元購入，持貨約15年，是次轉手帳面獲利385萬元，單位期內升值1.45倍。