油塘朗譽111伙大劈價！一房入場價377.8萬起 最高減價近三成
撰文：李明珠
出版：更新：
保利置業（0119）及賭王四太梁安琪尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，最新更新價單，下調111伙單位的售價，折實售價377.8萬至1,218.4萬元，呎價約14,229至16,690元；當中減幅最高達28%，同時增設5％提前成交現金回贈。
油塘朗譽更新價單，將合共111伙單位的售價下調。該批減價單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積246至730平方呎。單位原先定價由524.2萬至1,795.77萬元，經調整後最新定價為444.5萬至1,433.4萬元，減幅約11％至28％。而最高折扣率則維持15％不變，折實價由377.8萬至1,218.4萬元，折實呎價約14,229至16,690元。
另外，價單推出全新360天現金付款計劃，若買家提前於120日成交，可享額外5％現金回贈。
一房單位折實價489.5萬、最高減價28%
當中減幅最高的單位為第2座33樓D室，實用面積312平方呎，一房間隔。單位定價由原先的799.3萬元減至575.9萬元，扣除最高折扣後，折實價由679.4萬元減至489.5萬元，累減約190萬元，減幅高達28%。
項目同步上載價單5號，加推64伙單位，實用面積246至730平方呎，折實價380.5萬至1,236.8萬元,，折實呎價14,899至16,942元。
西半山美麗臺重建項目命名天御 三複式戶1.2萬呎、全港分層最大九龍城瑧博周五「晒冷」全盤120伙 價單賣115伙、暫超購逾25倍土瓜灣壹沐設逾2.8萬呎會所連園林 首輪沽75伙、三成為內地客九龍城瑧博「晒冷」全盤120伙 周五價單賣115伙、招標5伙特色戶黃竹坑BLUE COAST II 盡推70伙貨尾 價單賣32伙、折實1023.4萬起錦上路柏瓏I、II 單日連撻30伙 涉樓價2.17億 眾買家輸2170萬訂周末新盤錄157宗 土瓜灣壹沐周日首輪即沽75伙 套現4.9億