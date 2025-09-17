油塘朗譽111伙大劈價！一房入場價377.8萬起　最高減價近三成

保利置業（0119）及賭王四太梁安琪尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，最新更新價單，下調111伙單位的售價，折實售價377.8萬至1,218.4萬元，呎價約14,229至16,690元；當中減幅最高達28%，同時增設5％提前成交現金回贈。



油塘朗譽更新價單，將合共111伙單位的售價下調。該批減價單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積246至730平方呎。單位原先定價由524.2萬至1,795.77萬元，經調整後最新定價為444.5萬至1,433.4萬元，減幅約11％至28％。而最高折扣率則維持15％不變，折實價由377.8萬至1,218.4萬元，折實呎價約14,229至16,690元。

另外，價單推出全新360天現金付款計劃，若買家提前於120日成交，可享額外5％現金回贈。

一房單位折實價489.5萬、最高減價28%

當中減幅最高的單位為第2座33樓D室，實用面積312平方呎，一房間隔。單位定價由原先的799.3萬元減至575.9萬元，扣除最高折扣後，折實價由679.4萬元減至489.5萬元，累減約190萬元，減幅高達28%。

項目同步上載價單5號，加推64伙單位，實用面積246至730平方呎，折實價380.5萬至1,236.8萬元,，折實呎價14,899至16,942元。