馬鞍山星漣海又見血！四房套1235萬成交 持貨7年樓價大瀉五球半
撰文：李煥好
出版：更新：
聯儲局減息，市場交投氣氛正面。馬鞍山星漣海一伙四房套單位最新以1,235萬元成交，呎價10,720元。原業主持貨近7年，帳蝕545萬元，樓價期內大瀉逾三成。
中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，上述成交單位為星漣海2A座中層C室，實用面積1,152平方呎，屬四房連套房間隔。據悉，業主開價約1,400萬元放盤，而新買家為換樓客，見單位價錢合理及間隔合用，即決定入市單位自用。雙方議價後以1,235萬元易手，呎價10,720元。
持貨7年遇跌市 三成貶值蝕讓成交
參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位為同座低層C室，面積間隔相同，於2023年中以1,697萬元沽出，呎價14,731元。換言之，屋苑同類型單位在逾兩年間跌價約27.2%。
資料顯示，原業主遭於2018年以1,780萬元購入單位，持貨7年沽貨，帳面虧損545萬元離場，單位期內貶值約30.6%。
