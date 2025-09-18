減息效應奏效？北角半新樓開放式360萬沽 屋苑近年首宗唔使蝕！
撰文：李明珠
出版：更新：
美國落實減息，市場氣氛暖化，部分屋苑樓價明顯回穩，北角半新樓尚譽過去數年的二手成交均屬於蝕讓，最新終於錄得屋苑3年來首宗「平手」個案，一伙開放式單位以360萬元沽出，呎價約18,653元。原業主於2022年高位入市罕見無需蝕讓離場。
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，該單位為尚譽高層A室，實用面積193平方呎，開放式間隔，向北面望開揚景。原業主最初叫價360萬元放盤，近日成功獲新買家「零議價」承接，折合呎價約18,653元。
近年首宗平手離場個案
資料顯示，屋苑於2018年落成，近年大部分二手成交均為蝕讓離場。近3年的二手成交更「全軍覆沒」，蝕幅由3%至36%不等。是次單位為屋苑近年首宗平手個案。
原業主於2022年11月以360萬元購入單位，持貨3年轉手，帳面平手離場，樓價不變。不過若對比單位於2017年樓花一手售價574.2萬元，現成交價較8年前一手造價仍顯著下跌37%。
