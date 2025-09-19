CCL升0.47%創58周新高　分析：新施政報告、減息助樓市回暖

中原城市領先指數CCL最新報139.39點，按周升0.47%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，減息預期升溫及銀行按揭取態轉趨正面積極，利好樓市，CCL連升2周共1.67%，升破年初139.25點高位，成功收復跌幅，創出2024年8月初後的58周新高。



施政報告放寬投資移民門檻及重啟減息，將有助樓市持續回暖。展望CCL今年內向上挑戰143.02點目標，即去年撤辣前的低位。



CCL近16周十一升五跌

楊明儀指，今年5月拆息回落，樓價見底微升，CCL近16周十一升五跌，較5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位升3.13%，今年樓價暫時累升1.27%。指數較今年3月財案前134.89點低位升3.34%，較去年9月首次減息前135.86點低位升2.60%，較2021年8月191.34點歷史高位跌27.15%。

中原城市領先指數CCL最新報139.39點，按周升0.47%。（中原數據）

CCL Mass按周升0.6%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報141.62點，按周升0.60%，指數創2024年7月中後的61周新高。CCL(中小型單位)報139.90點，按周升0.60%，指數創2024年8月初後的58周新高。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.99%及1.83%。CCL(大型單位)報136.72點，按周跌0.20%，指數仍為近7周次高。

四區樓價二升二跌 港島區連跌兩周後反彈

四區樓價二升二跌。港島CCL_Mass報140.65點，按周升2.82%，連跌2周後反彈，指數為今年第4高。新界西CCL_Mass報129.68點，按周升1.18%，連升2周共3.57%，指數創2024年8月初後的58周新高。九龍CCL_Mass報138.73點，按周跌0.71%，結束2周連升，指數仍為今年第3高。新界東CCL_Mass報153.83點，按周跌0.50%，指數仍為今年第4高。

2025年八大樓價指數計，CCL累升1.27%，CCL Mass升2.53%，CCL(中小型單位)升2.12%，CCL(大型單位)跌2.93%，港島升1.50%，九龍升3.68%，新界東升3.67%，新界西升1.03%。