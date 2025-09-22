全海景都要輸！屯門海景花園兩房420萬沽 上手5年勁輸三成｜多圖
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場疲弱，市場續以蝕讓成交為主。屯門海景花園有全海景兩房戶以420萬元沽出，雖然單位造價較7個月同類高層回升32萬元，但上手持貨5年轉手帳面勁輸150萬元，單位期內貶值近三成。
晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，是次成交為海景花園7座高層A室，實用面積589平方呎，屬兩房間隔，外望全海景，原業主原初以460萬叫價放盤，經議價後最終以420萬元沽出，呎價7,130元。至於，新買家為同區上車客，見單位裝修及景觀合適，決定入市。
↓↓海景花園7座高層A室↓↓
同類高層造價7個月回升32萬
參考同類成交單位為鄰座高層A室，實用面積相同，於2025年2月初以388萬元沽出，反映同類高層造價較7個月前回升32萬元。
另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為441萬元，而恒生估價則為408萬元。即最新成交價在估價範圍內成交。
持貨5年帳輸150萬
據知，原業主2020年6月以570萬買入，持貨至今5年，是次轉手帳面蝕讓150萬元，單位期內貶值28.8%。
