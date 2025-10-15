粉嶺華明邨無契銀主盤108萬無人吼　內籠極殘！煮食爐位鏽跡嚴重

粉嶺公屋華明邨一伙未補地價的殘裝兩房無契銀主盤，今日（15日）透過私人拍賣行以開價108萬元推出，呎價僅約2,438元，惟最終流拍收回。如成功以108萬元沽出，單位12年貶值13.6%。



不提供樓契108萬推拍

上述單位為華明邨4座7樓1室銀主盤，由忠誠拍賣在今日（15日）推出，實用面積443平方呎，屬兩房間隔，外望山景及樓景，以未補地價以及不提供樓契下交吉推出，開價108萬元，呎價為2,438元。

內籠殘舊 煮食爐有嚴重鏽跡

據單位圖片所見，內籠殘舊，單位牆身及地板有不少黑色污跡，廚房煮食爐位置有嚴重鏽跡，浴室洗手盆下方櫃門位亦脫落。

據了解，原業主早於2013年以約125萬元購入單位，在2023至2024年涉及至少兩宗財務公司的借貸紀錄，最終淪為銀主盤收場。單位12年至今，如以未補地價開價108萬元沽出，單位期內貶值13.6%。