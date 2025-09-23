循例通知太太、投資者5分鐘決定入市　459萬買新葵芳花園兩房

樓市氣氛轉旺，有投資者趁機吸納物業收租。投資者最新斥資459萬元買入新葵芳花園一伙兩房單位，呎價10,981元。至於，上手業主同樣為投資者，因見單位有「水位」賺錢，決定先套現獲利，持貨至今15年，轉手帳面獲利224萬元。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為新葵芳花園B座低層1室，實用面積418平方呎，屬兩房間隔，座向東南，有企理裝修。

據知單位一直用作收租，原業主為老牌業主因見單位有「水位」賺錢，於是決定先套現獲利再作打算。單位在9月中旬以489萬叫價放盤，期間獲至少兩組買家表示有意買入，最終數天後以459萬沽出，呎價10,981元。

↓↓新葵芳花園B座低層1室↓↓

循例通知太太 5分鐘內決定還價入市

至於新買家為投資者，因見近期租金非常活躍， 8月至今已錄約25宗成交，加上租金可達16,500至17,500元，於是僅睇樓一次，並循例通知太太望一眼，即在5分鐘內決定還價入市。

據知，原業主在2010年11月235萬買入，持貨至今15年，是次轉手帳面獲利224萬元，單位期內升值95%。